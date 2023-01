Bayley se quejó del público durante un evento en vivo

Desde que se formaron en SummerSlam 2022, Damage CTRL se formó y ha sido uno de los grupos más constantes en Monday Night Raw, y han hecho un gran trabajo como rudas al generar abucheos de la multitud. Esto, a pesar de que en algunos casos no han sido programadas como corresponde a su estatus de Campeonas de Parejas WWE.

► Bayley resaltó los recientes regresos en WWE

Bayley está en medio de una rivalidad con Becky Lynch, mientras sus compañeras Iyo Sky y Dakota Kai continúan teniendo defensas exitosas de sus títulos, aunque no se avisora una rivalidad inmediata para ellas. El trío estuvo presente recientemente durante un evento en vivo no televisado en Roanoke, donde se enfrentaron a Liv Morgan, Tegan Nox y Candice LeRae, las dos últimas traídas por Triple H en los últimos meses. Dakota Kai también fue otra de las Superestrellas que regresaron bajo el régimen post Vince McMahon.

Sin embargo, Bayley no estaba contenta con las reacciones de los fanáticos y decidió expresar sus frustraciones en su cuenta de Twitter. Tras mencionar que nunca pensó que una lucha entre Damage CTRL y el trío de Liv Morgan, Tegan Nox y Candice LeRae fuera posible (lo fue gracias a Triple H), The Role Model criticó a los fanáticos, diciendo que deberían haberles pedido a sus hijos que no gritaran durante la pelea.

Iyo Sky, Dakota Kai and myself<br/> vs <br/>Candice LeRae, Tegan Nox and Liv Morgan happened this weekend… — 🤩 6 months ago, this wouldn’t even sound real.