Bayley se pronuncia tras derrota en Survivor Series WarGames

Survivor Series WarGames ya quedó en los libros de récords, pero fue un evento lleno de emoción y que tuvo dos combates inéditos en el elenco principal bajo la modalidad de WarGames, los cuales fueron lo más destacado del reciente evento premium. En el combate femenil, el equipo de Bianca Belair, Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss y Mia Yim derrotó al conformado por Damage CTRL, Rhea Ripley y Nikki Cross, lo cual se produjo cuando Becky Lynch logró aplicar un Leg Drop desde la parte superior de la jaula de acero para eventualmente lograr la cuenta de tres.

Bayley envió un mensaje este domingo luego de la derrota que sufriera su equipo en el WarGames femenil en el evento premium Survivor Series. La ex Campeona recurrió a su cuenta de Twitter para decir que estaba orgullosa de sus compañeras de equipo después de la lucha de WarGames, a pesar del resultado adverso.

No, I’m not okay. I’m not happy.

But I am proud @ImKingKota @Iyo_SkyWWE #wargames pic.twitter.com/KTh9hQJJlv

— Bayley (@itsBayleyWWE) November 27, 2022