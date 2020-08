Bayley se declara "fan número 1" de un luchador de AEW

Como ya publicamos minutos atrás en SUPERLUCHAS, Ricky Starks volvió a tener combate la pasada noche en AEW Dark. El ex-Campeón Televisivo NWA sumó otra victoria a su casillero, tras derrotar a Lee Johnson, quien ejerció de talento de ensalce. Starks continúa en ascenso dentro de un elenco masculino de AEW repleto de competidores muy habilidosos, pero sobre los que el "Stroke Daddy" puede sobresalir gracias a su gran carisma y habilidad para las promos; de ahí que algunos lo comparen con The Rock.

Antes de la emisión ayer de AEW Dark, Starks publicó en Twitter un recordatorio para que los fans no se perdieran el show. Aunque tal vez con lo que no contaba es que una de las respuestas llegaría de parte de una gladiadora de la "competencia".

Hi #1 fan Bayley...



I am your #1 fan as well🤗



I'll get you an exclusive scoop: my scars have healed up. Thankfully our talent will last forever 🙏