La Campeona SmackDown retuvo el título ante Nikki Cross. El enmascarado perdió ante Seth Rollins. Las dos Superestrellas de WWE vivieron experiencias realmente diferentes en The Horror Show at Extreme Rules. Y la reina de la marca azul no ha querido dejar pasar la ocasión de ser todavía más malvada. Una vez acabado el PPV, en Twitter, Bayley se burla de Rey Mysterio, que no sólo sufrió una derrota sino que perdió el único ojo que tenía sano.

► Bayley se burla de Rey Mysterio tras Extreme Rules

EYE hope @reymysterio is okay. Hahahahahah — Bayley (@itsBayleyWWE) July 20, 2020

"Espero que tu ojo esté bien, Rey Mysterio. Jajaajajaja".

La verdad es que la monarca ha estado bastante activa en redes sociales desde su importante victoria de anoche.

Nikki across is done for!!!!!!!!!!!!!!!!!#ExtremeRules — Bayley (@itsBayleyWWE) July 19, 2020

"¡¡¡Nikki Cross está acabada!!!".

Across from BAYLEY DOS STRAPS IN THE RING!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/dH3lRIYz58 — Bayley (@itsBayleyWWE) July 19, 2020

"¡¡¡Ha sido terminada por Bayley Dos Correas en el encordado!!!".

Pero no sólo se burló del enmascarado o de su oponente sino también de Eddie Orengo. Él fue el réferi del combate de su amiga Sasha Banks contra Asuka por el Campeonato Femenil Raw. La ruda salió del evento con el título pero no porque consiguiera la victoria. La Campeona SmackDown se puso la camiseta del árbitro cuando este quedó en fuera de juego al ser atacado por el rocío verde de la japonesa y dio el triunfo a la retadora.

Put a shirt on dude 🤮🤮🤮 — Bayley (@itsBayleyWWE) July 20, 2020

"Ponte una camiseta".

Es de suponer que Bayley va a continuar rivalizando con Cross después de que Banks la ayudara a ganar tanto distrayendo al réferi como distrayendo a su oponente como entregándole un anillo que utilizó como arma. Del mismo modo, "The Boss" seguirá luchando con la "Emperatriz de Mañana".