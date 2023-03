Bayley revela quién ideó su cambio a ruda en la WWE

Corría 2019 cuando Bayley decidió cambiar a ruda y volverse contra todo el Universo WWE. Pero, ¿de quién fue la idea? La líder de Damage CTRL lo dio a conocer mientras hablaba recientemente con Ariel Helwani para BT Sport.

> El cambio a ruda de Bayley en la WWE

“¿Todo el cambio de personaje? Todo fue mi idea. Cuando sucedió por primera vez, estaba en, no sé si lo recuerdas, como un momento tan extraño en mi carrera en el que realmente no iba a donde todos pensábamos que iría. Y sentí que los fanáticos ya se estaban volviendo contra mí y simplemente no lo creían. Así que no quería simplemente seguir adelante. Y quería hacerlo, lo supe cuando me uní a la WWE, cuando quería ser luchadora, quería poder hacer todo. Quería ser mala, ser buena… tener este combate, hacer eso. Como, quería hacer todo y subirme a la ola de la WWE, ¿sabes? Así que sentí que era una oportunidad perfecta.

“Y el último combate que tuve antes fue como el cambio: olvidé el PPV, pero perdí el campeonato ante Charlotte, y luego tuve que romper a llorar. Y [ellos] me dijeron que simplemente atacara y llorara, y llorara. Y pensé que era tan extraño, pero lo hice. Y me dije a mí misma: ‘No puedo volver como la misma Bayley’, ¿verdad? Así que hablé con Vince, y hablé con mis escritores, y deseché toda esta idea de un cambio completo de 180 caracteres. Y luego dijo: ‘Está bien, lo haremos‘. Pero fue como dos días después, así que no tuve tiempo de averiguar realmente qué sería esto. Y luego hicimos ese cambio, y luego creció a lo largo de los años, ahora que he tenido tiempo para adaptarme y ver cómo reaccionan los fans”.

La Campeona SmackDown más longeva también habla sobre cómo los fans se fueron volviendo contra ella:

“Creo que para mí, se sintió natural, ¿sabes? Lo que estaba haciendo en ese momento les parecía antinatural. Pero creo que es porque realmente lo superé, como el personaje que estaba tratando de interpretar. Porque cuando daba abrazos en NXT y era la súper favorita de los fanáticos, realmente sentí todas estas cosas. Realmente me sentí asombrada de estar en la WWE, me sentí asombrada de estar cerca de todas estas Superestrellas. Porque yo era un superfan mientras crecía, ¿sabes? Pero a medida que crecía y tenía más experiencia, y había ganado un campeonato, ¿sabes? Es como: ‘Está bien, has hecho estas cosas. Supéralo. Deja de estar emocionada por estar aquí. Ya has estado aquí durante seis años’. Entonces, creo que simplemente no sintieron esa conexión como solían hacerlo, Lo cual es totalmente comprensible porque yo tampoco. Sentí que estaba, ya sabes, era hora de hacer un cambio”.

