Bayley rememora Royal Rumble: «Una conexión real»

En Royal Rumble 2024, Bayley vivió uno de los mejores momentos de su carrera en WWE al ganar la batalla real de 30 mujeres. Aquel fue un paso necesario para posteriormente convertirse en la nueva Campeona WWE en WrestleMania XL. El título sigue en sus manos y lo defenderá este fin de semana ante Tiffany Stratton en México y contra Nia Jax en SummerSlam.

► Bayley rememora Royal Rumble

Hablando con Cody Rhodes en So, What Do You Want To Talk About, «The Role Model» rememoraba el triunfo en el Rumble resaltando cómo conectó con los fanáticos:

“El segundo en que sucedió, me sentí tan bien solo porque los fanáticos estaban tan emocionados y hacía mucho tiempo que no sentía a los fanáticos, como una verdadera conexión, como si realmente estuvieran conmigo. Fue un momento tan bueno y creo que mi momento favorito de esa noche fue cuando señalé el cartel y vi la foto de literalmente todos detrás de mí señalando conmigo. Nunca fue, no quiero decir que nunca fue un objetivo, pero el Royal Rumble no había existido tanto tiempo para las mujeres como para los hombres, así que nunca estuvo en mi mente ganar el Royal Rumble. Incluso cuando comenzó, cada año solo quería estar allí más tiempo que la primera vez. Así que ganar realmente y tener un momento así es increíble«.

¿Te gustó que Bayley ganara Royal Rumble?