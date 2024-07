Bayley recuerda su victoria en Royal Rumble

Cody Rhodes y Bayley ganaron los combates del Royal Rumble varonil y femenil de este año respectivamente, y su año ha ido viento en popa, ya que en WrestleMania 40 canjearon sus oportunidades titulares y se convirtieron en campeones, cetro que al día de hoy todavía ostentan ambos.

► Bayley se sintió bien tras ganar Royal Rumble

Durante un episodio reciente del programa de Rhodes en YouTube «¿What do you wanna talk about?» Bayley explicó lo especial que fue ganar el Royal Rumble, especialmente porque era la primera vez que sentía una verdadera conexión con los fanáticos en mucho tiempo.

«Ese fue un momento tan bueno. Creo que mi momento favorito de esa noche fue cuando señalé el letrero y vi la foto de literalmente todos detrás de mí señalándome. Y nunca fue, por no decir que nunca fue un objetivo, pero el Rumble no había existido tanto para las mujeres como para los hombres, así que nunca estuvo en mi mente porque quería ganar el Royal Rumble. Incluso cuando comenzó, todos los años, solo quería serlo. Allí estuve más tiempo que la primera vez, así que ganarlo y tener un momento como ese es increíble«.

Bayley explicó que ganar el Royal Rumble de este año significaba que WWE estaba confiando en ella para llevar su talento hasta WrestleMania, y que nadie podía quitarle ese sentimiento.

Hoy en día Bayley sigue manteniéndose como Campeona WWE luego de derrotar a Iyo Sky en WrestleMania 40. En el corto plazo, tendrá que afrontar otro duro combate en SummerSlam cuando se enfrente a Nia Jax.