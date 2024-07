Bayley recuerda las enseñanzas de Dusty Rhodes

El cambio y la evolución de Bayley durante su carrera en WWE, pasando primero por NXT, ha estado directamente ligada a la influencia de Dusty Rhodes, cuyo enfoque de enseñanza poco ortodoxo en la marca de desarrollo dio forma a una generación de luchadores que hoy en día triunfan en el elenco principal.

► Dusty Rhodes fue un gran mentor

Durante una conversación con Cody Rhodes en la edición inaugural de ¿What do you Wanna Talk about?, Bayley habló sobre la metodología de las enseñanzas del padre de este, Dusty Rhodes, destacando su gran habilidad para explotar el potencial de los luchadores.

«No tenía un personaje. Pensé que podía arreglármelas con mi lucha libre, pero rápidamente vi que necesitaba más para mí… Tendríamos nuestras clases de promo, y luego Dusty apartaría a seis personas. , seis o siete personas que realmente necesitaban trabajo, y él encontraba en nosotros lo que no podíamos ver en nosotros mismos. Lo que estaba tratando de ocultar era que soy un gran admirador… Todavía no podía creer que lo fuera. allí, y no pensé que iba a durar o pasar ese edificio, pero él me dijo que aceptara lo que estaba tratando de ocultar, así que me permitió confiar en mí mismo y realmente demostrar que lo que tienes miedo de mostrar está bien, intentémoslo».

«Él realmente encontró eso especial en alguien y no se dio por vencido hasta que nos dimos cuenta. Y se aseguró de que todos se dieran cuenta tan pronto como nosotros… Podía ver cuando se nos encendía la bombilla, y paraba la clase y decía: ¿Vieron eso? Eso es todo, Haz eso de nuevo.»