Bayley quiere títulos secundarios para las mujeres, pero…

Han circulado rumores sobre la posibilidad de que la WWE añada dos nuevos títulos secundarios para la división femenil, el Campeonato de los Estados Unidos y el Campeonato Intercontinental, pero no existe una confirmación oficial hasta el momento, aunque sí hay reportes que menciona la existencia de discusiones internas dentro de la empresa sobre la introducción de estos nuevos campeonatos, de manera similar a como ya existe el Campeonato Femenil Norteamericano NXT, en poder de Kelani Jordan.

► Bayley quiere mayor relevancia para la división femenil de parejas

Durante una aparición reciente en el podcast Hall of Fame, que tiene como anfitrión a Booker T, Bayley expresó su apertura a la idea de que la WWE introduzca títulos secundarios para las mujeres, similar a lo que ya acontece en NXT. Sin embargo, cree que se debería dar más prominencia al Campeonato Femenil en parejas antes de añadir un nuevo título.

La Campeona WWE afirmó que, si bien está orgullosa del Campeonato Femenil en parejas (que ya ha tenido la dicha de ganarlo), a menudo carecen de suficiente enfoque y oportunidades. Bayley enfatizó la necesidad de que la división de parejas de mujeres se muestre de una mejor manera y se incluya en los eventos principales antes de considerar la introducción de un título adicional para la división femenil.

«Por supuesto, sí, creo que lo es, lo están haciendo en NXT ahora mismo con el Campeonato Femenil Norteamericano NXT. Sí, me encantaría que tuviéramos algo así. Creo que sería genial, pero aún así, siempre lo digo por más orgullosa que esté del Campeonato Femenil de Parejas, tampoco siempre tienen ese tiempo. No siempre tienen esos combates. Así que primero me encantaría ver que despeguen y me encantaría ver que la división de parejas femenil se pone en el mapa y esté en estos eventos premium con nosotros.

Y siento que necesitan un poco más de cariño, un poco más de amor porque muchas mujeres han podido sostenerlas, pero no hemos podido tener ese combate todavía en el que sea como ‘Está bien, solidificamos la división de parejas femeninas, ahora traerá otra’. Pero cuando eso suceda, creo que lo hará, sé que ayudará a muchas otras mujeres a brillar».

Recordemos que la división femenil de parejas ha sido sujeto de controversia en los últimos años, ya que no han tenido la suficiente visibilidad, e incluso esto fue causa para el eventual abandono de Mercedes Moné y Naomi, justo cuando ambas eran las campeonas.