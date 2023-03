Bayley quiere abrir una escuela de lucha libre

Tyler Breeze y Shawn Spears (Flat Backs Wrestling), Booker T (Reality of Wrestling), Rikishi (KnoxX Pro Academy), QT Marshall (1 Fall Power Factory), Mr. Kennedy (The Academy), Seth Rollins (Black and Brave Wrestling Academy), Mike Bennett y Matt Taven (XWA Wrestling School), Gangrel (Gangrel’s Wrestling Asylum), Heath Slater (The Face to Face Wrestling) o Cody y Dusty Rhodes (The Nightmare Factory) son algunos de los luchadores profesionales que tienen una escuela de lucha libre para enseñar a las siguientes generaciones.

> Bayley abrirá una escuela

Y próximamente podría sumarse a ellos Bayley. Hablando recientemente en Cool To Be You, la Campeona SmackDown más longeva de todos los tiempos y una de las luchadoras más importantes de la historia de la WWE adelanta que tiene la intención de abrir una.

“No puedo decir demasiado. He aprendido a lo largo de los años que si pones demasiado, o las personas roban tus ideas o tú misma las arruinas. Todavía tengo mucho que ver con WWE, no creo haya hecho exactamente todo lo que quiero hacer en cuanto a asegurarme de que el futuro sea bueno y que las niñas y las mujeres que vengan se establecerán y que no tengan que preocuparse por nada en la división. Quiero asegurarme de que IYO y Dakota emprendan su camino y tengan sus momentos y campeonatos. Un día, comenzaré una escuela de lucha libre y eso es lo que más me entusiasma en estos días“.

Es curioso que hace poco más de un mes su gran amiga Mercedes Moné decía lo mismo:

“Soy una estudiante del juego. He estado viajando por el mundo entrenando con los mejores entrenadores y los mejores luchadores de todas las generaciones. Así que estoy lista, estoy emocionada. Esto es para mi propio crecimiento en el futuro también porque algún día quiero tener mi propia escuela de lucha libre. Entonces, poder tener todas estas técnicas y estilos diferentes es algo que quiero poder darles a mis alumnos algún día, así que también puede enseñarles cómo ser los mejores de todos los tiempos“.

