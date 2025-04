Bayley: «Quiero protagonizar un romance en WWE»

Ha contado todo tipo de historias en WWE: heroína, villana, campeona, Damage CTRL, The Four Horsewomen… Pero Bayley aún no ha hecho todo lo que desea.

► Las ideas de Bayley

Hablando de la idea original que tenía para el trío que hoy forman IYO SKY, la Campeona Mundial, Asuka y Kairi Sane, con Chris Van Vliet, «The Role Model» comenta:

“Tenía todo un plan, éramos cinco, esa fue mi propuesta para Damage CTRL. También incluía a Raquel. También tenía a Alba Fyre en mente. Tenía muchas otras chicas pensadas. Quería a Toni Storm. Quería que Toni Storm formara parte del grupo. Pero cuando finalmente me senté en el Performance Center a grabar cosas, fue con Raquel y Alba, y todas nosotras cinco. Tenía razones por las que quería a cada una. Raquel, obviamente, iba a ser nuestra fuerza, pero en ese momento creo que estaba haciendo equipo con Dakota. Así que encajaba perfectamente. Alba e IYO, creo que estaban haciendo equipo un poco en esa época, así que también funcionaban bien. En mi mente, la idea era tener dos equipos en pareja, y luego IYO sería mi campeona; ella iba a ser la campeona.

Yo solo quiero hacer de todo en la lucha libre. Siempre lo he pensado así. Quiero ser villana. Quiero ser heroína. Quiero estar en una facción. Quiero estar en un equipo. Quiero ser luchadora individual. Quiero estar algún día en una historia romántica. Quiero poder hacer de todo, porque hay tantas cosas diferentes que se pueden hacer en este mundo tan loco, que no probar distintos caminos y trabajar con la mayor cantidad de personas posible… simplemente no es una opción. Solo quiero hacerlo.”