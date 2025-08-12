¿Bayley prepara un nuevo cambio a heel en WWE?

La siete veces campeona mundial de WWE Bayley parece estar dando indicios de que volverá a ser ruda una vez más. «La Modelo a Seguir» no muestra su lado más malvado desde comienzos de 2024, cuando puso fin a su primera etapa como villana, la cual había comenzado a finales de 2019.

► ¿Ruda de nuevo?

El primer indicio ocurrió durante el episodio más reciente de Monday Night RAW, donde la luchadora pronunció el siguiente discurso:

«No estoy exactamente segura de cómo empezar esto. Honestamente, ni siquiera sé cómo llegué hasta aquí. He estado haciendo esto por casi 13 años y nunca me había sentido como me siento ahora. De alguna manera, quiero más, pero siento menos. Quiero más, pero no siento nada. En mi carrera, el papel de ‘modelo a seguir’ ha significado algo incluso antes de llamarme así, y me trataron como una antes de que yo misma me viera de esa forma. Luego me di cuenta de que podía ser un recurso valioso para la división siendo un modelo a seguir, siendo esa persona a la que la gente acudía, esa persona a la que la gente admiraba, ya fuera en el vestuario o al otro lado de la barricada. Y ahora estoy aquí, conmigo misma, sola, y siento que todo lo que me llevó hasta este punto no me ha llevado a ninguna parte. Estoy aquí sin nada que mostrarles, sin un campeonato, sin victorias. No puedo recordar la última vez que me sentí orgullosa de mí misma. Y es mi culpa. Es mi culpa.»

El segundo indicio llegó después del programa cuando hizo esta publicación en redes sociales haciendo referencia justamente a su etapa como mala:

ding dong — Bayley (@itsBayleyWWE) August 12, 2025