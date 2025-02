Bayley participará en el All Star 2025 de la NBA

Celebridades de todos los ámbitos del entretenimiento y el deporte, incluyendo música, cine, Disney, Marvel, NFL, WWE y más, competirán.

Qué: Ruffles NBA All-Star Celebrity Game 2025

Cuándo: Viernes 14 de febrero, 7 p.m. ET

Dónde: Oakland Arena | Entradas

TV: ESPN

ESPN y la NBA revelaron hoy los rosters para el Ruffles® NBA All-Star Celebrity Game 2025, que se llevará a cabo en el Oakland Arena en Oakland, California, el viernes 14 de febrero a las 7 p.m. ET. El evento se transmitirá en exclusiva a través de plataformas de ESPN, incluyendo ESPN, ESPN+ y Disney+.

El equipo de celebridades incluye figuras de todos los ámbitos del entretenimiento y el deporte, como la música, el cine, Disney, Marvel, la NFL, la WWE y más.

Cassidy Hubbarth de ESPN retomará su rol como presentadora de la transmisión, incluyendo la entrega del trofeo al MVP. También realizará entrevistas especiales con jugadores, entrenadores, celebridades e invitados del evento. Mark Jones será el narrador del partido, acompañado por los analistas Richard Jefferson y Stephanie White.

Los jugadores confirmados para el Ruffles® NBA All-Star Celebrity Game 2025 incluyen:

Bringing her talents to the #RufflesCelebGame at #NBAAllStar… it’s @itsBayleyWWE! pic.twitter.com/zhLyQldRn3

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 4, 2025