«The Role Model» Bayley revela que cuando regresó a la WWE junto a Dakota Kai e IYO SKY en Damage CTRL no quería ni tenía plan o intención de ser Campeona WWE. Cabe mencionarse que el título que hoy ostenta Nia Jax –«The Irressitble Force» se lo arrebató en SummerSlam 2024– no existía cuando las tres se presentaron juntas por primera vez en la edición de 2022 de «The Biggest Party of the Summer»; entonces, estaban el Campeonato Femenil SmackDown y el Campeonato Femenil Raw, el cual fue sustituido por el Campeonato Mundial Femenil que tiene Liv Morgan.

► Bayley no quería ser Campeona WWE

«No, este nunca fue el objetivo. El verdadero objetivo era que IYO SKY se convirtiera en campeona («The Genius of the Sky» fue Campeona WWE durante 246 días de agosto de 2023 a abril de 2024, cuando la propia Bayley la destronó en WrestleMania XL). El objetivo era que Dakota Kai se convirtiera en campeona (fue dos veces Campeona de Parejas en 2022 y 2023 pero no individualmente). Era curioso; cuando estaba promoviendo esto, hice videos y escribí promos que decían algo como: ‘No estoy aquí para ser campeona. Ya he logrado eso. No me importa en lo más mínimo. Lo que quiero es que ellas sientan ese éxito, que vivan sus momentos en WrestleMania y en SummerSlam, y se conviertan en campeonas.’ Por suerte, pudimos lograrlo, y esto ha sido como una pequeña adición inesperada para mí. Si me hubieran dado la espalda, IYO aún podría haber sido campeona, pero aquí estamos».

¿Qué piensas del reinado de Bayley como Campeona WWE?

