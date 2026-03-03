Bayley no cree que volverá a luchar contra Mercedes Moné

Las carreras de Bayley y Mercedes Mone han estado ligadas, gracias a sus entrañables combates tanto en WWE NXT como en el elenco principal, así como a sus dos reinados como Campeonas de Parejas WWE. Sin embargo, en los últimos dos años, sus carreras han tomado rumbos muy diferentes: Mone ha brillado y ganado títulos de AEW, CMLL, Ring of Honor y otras empresas, mientras que Bayley se ha mantenido como una de las estrellas más fiables de la división femenil de WWE.

► Bayley y Mercedes Moné tuvieron una gran rivalidad en WWE

Mercedes Moné lleva más de dos años fuera de la WWE, y parece que sus diferentes caminos han hecho que Bayley se pregunte si un combate de relevos austarlianos en febrero de 2021, donde formaron equipo, será la última vez que compartan el ring como compañeras o como oponentes. Al respecto, durante una entrevista reciente con «TalkSport», la ex Campeona de Parejas admitió que, si bien no había perdido la esperanza de volver a luchar con Mone, parecía menos probable de lo que alguna vez pensó.

«Eso espero. En el fondo, no lo sé. Antes sentía que… sí. Pero ahora no lo sé. Solo… solo puedo aferrarme a la esperanza, que es lo que mejor se me da. Y mientras ella sea feliz, yo soy feliz.»

Mone ha estado ausente de la televisión de AEW desde poco después de perder el Campeonato de TBS ante Willow Nightingale, aunque tiene previsto defender el Campeonato Mundial Femenino CMLL esta semana tras tomarse un merecido descanso, y además luchará para otras empresas en marzo. Tras firmar un contrato multianual con AEW a principios de 2024, Mone tendría contrato con AEW al menos hasta el próximo año. El caso de Bayley con WWE es algo similar, por lo que todavía habrá que esperar algún tiempo para ver si sus caminos se vuelven a encontrar..