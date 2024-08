Bayley: «Me da orgullo ser una modelo a seguir»

La presente Campeona WWE, Bayley, adoptó el apodo de «The Role Model» en 2019 al comenzar a mostrar su cara más malvada y egocéntrica por primera vez en su carrera como Superestrella de WWE. Si bien solo se trataba de un sobrenombre, de una manera de ser arrogante, en realidad es más que eso pues realmente la luchadora es una modelo a seguir para cualquiera que quiera tener éxito al máximo nivel en la lucha libre profesional. Sin ir más lejos, va a defender el título en SummerSlam contra la «Queen of the Ring» Nia Jax.

Embed from Getty Images

► Bayley es una modelo a seguir

Cinco años después, Bayley vuelve a ser babyface y amada por todos los fanáticos, pero su carrera no ha hecho más que ir a mejor, lo cual significa que las nuevas generaciones pueden tomar todavía más aprendizajes de ella. Y a ella eso le hace sentir orgullosa. Así lo explica hacia «The Biggest Party of the Summer» a la revista People:

«Eran simplemente las más geniales», dice hablando de las ex luchadoras de WWE Ivory, Gail Kim, Lita y Trish Stratus. «Era muy divertido. Las mujeres de entonces eran especialmente unas atletas increíbles, ¿sabes? Todas eran tan diferentes. Creo que eso fue lo que realmente me atrajo. Todas ellas están aquí, todas ellas son exitosas, y todas ellas son ex campeonas. ¿Yo era alguien a quien admiraban? Me siento orgullosa de que ahora puedo ser alguien a quien los niños admiren y que tenga éxito a partir de eso. Es hermoso.»

Embed from Getty Images

¿Bayley defenderá el título en SummerSlam con éxito?

Embed from Getty Images