Bayley estará este martes en NXT junto a Toxic Attraction

Gigi Dolin y Jacy Jayne desafíaron a Roxanne Perez por el Campeonato Femenino de NXT en el reciente NXT Vengeance Day en una triple amenaza. A pesar de parecían contar con la ventaja de poder trabajar juntas —lo cual ocurrió en los primeros minutos— ninguna de ellas pudo lograr el objetivo de convertirse en Campeona y la joven de 21 años tuvo su primera defensa titular de manera exitosa. No obstante, su la ex líder de Toxic Attraction, Mandy Rose, aprovechó la ocasión para felicitar a sus ex compañeras por el desempeño mostrado.

Aunque se desconoce el futuro de las miembros de Toxic Attraction tras este revés del fin de semana, es posible que tengamos un indicio este martes cuando reaparezcan Gigi Dolin y Jacy Jayne en un segmento de “Ding Dong Hello” protagonizado por la ex Campeona NXT, Bayley, quien hará su regreso a la marca dorada para esta ocasión, según lo anunciado por WWE hace pocas horas en sus redes sociales.

BREAKING: @itsBayleyWWE will be on #WWENXT this Tuesday for a special edition of "Ding Dong Hello" with #ToxicAttraction.@gigidolin_wwe @jacyjaynewwe pic.twitter.com/NLEruClRPT

— WWE NXT (@WWENXT) February 6, 2023