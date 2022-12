Bayley está decepcionada de Jason Jordan

Jason Jordan estaba en una historia de padre e hijo con Kurt Angle, contra quien supuestamente iba a luchar en WrestleMania 34, pero una grave lesión lo apeó de las pantallas a comienzos de 2018, sin que hubiera previsiones claras acerca de un retorno a la acción. Y poco a poco, el tiempo pasó y supimos de su nuevo rol en la compañía, indicativo de que la empresa ya no veía a Jordan como luchador, aunque la semana pasada tuvo la oportunidad de reaparecer en pantallas para conmemorar el cumpleaños de «su padre», Kurt Angle.

Recientemente, Jason Jordan estuvo en las grabaciones de Friday Night SmackDown y posó junto a Michael Cole en una fotografía que fue tomada antes del programa. Bayley, quien es conocida por sus diferencias con el comentarista de SmackDown, reaccionó en su cuenta de Twitter ante la publicación, haciendo un llamado a Kurt Angle para decirle que está decepcionado de su hijo (en pantallas).

Hey @RealKurtAngle, come get your son. I’m so disappointed in him… pic.twitter.com/h68bhJIlg7

— Bayley (@itsBayleyWWE) December 16, 2022