«(…) Afortunadamente, una de mis grandes amigas de la lucha libre es Bayley y ella siempre me ha mantenido informada. Dios, Pam es como la mejor. Ella realmente es [una persona mágica]. Ella es mi unicornio. Siempre he estado en contacto con ella, así que he sabido cosas a través de ella a lo largo de los años«. Esto decía AJ Lee de Bayley a mediados de 2022. Tiempo después, a finales de 2023, las veíamos a las dos amigas reunirse, a 10 años de la última vez que lucharon juntas en WWE.

► El respeto de Bayley por AJ Lee

Siempre ha parecido muy difícil que la «Black Widow» volviera a la empresa, en especial por la relación de su esposo, CM Punk, con esta. Por ello desde que el «Best in the World» ha vuelto se ha estado hablando de si ella también podría hacerlo. Por ejemplo, en noviembre conocíamos esta información:

«[…] Punk mencionó a su esposa April, también conocida como AJ Lee, durante su promo. Ahora mismo no se han producido conversaciones sobre su llegada. Se retiró hace años por problemas de salud y se ha labrado una exitosa carrera por sí misma como escritora, pero cabe pensar que una aparición en forma de cameo o algo sí dentro de un tiempo no estaría descartado, especialmente cuando hay tantos talentos hoy en la compañía que han elogiado su trabajo como influencia para sus carreras».

Si fuera a hacerlo, entrando ahora en el terreno de la especulación, el Royal Rumble sería el lugar ideal para causar un gran impacto. Y si finalmente ocurre, contaría con la ayuda de su amiga Bayley. Así lo adelanta «The Role Model» en una reciente entrevista con Gabby AF:

«Para cualquiera que quiera hacer una entrada sorpresa, que se prepare para ser lanzada fuera por mí. Mickie James siempre es genial, me encantaría verla de nuevo. Su música impacta fuerte. Trish y Lita siempre son divertidas para obtener esas reacciones, aunque estuvieron cerca no hace mucho tiempo, aún generan una buena reacción.

«En una entrevista que acabo de tener, mencionaron a AJ Lee ya que CM Punk está aquí. No me importaría eso. De hecho, podría dejar que me lanzara sobre la cuerda superior si regresara. Eso es cuánto la respeto.»