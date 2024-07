Bayley: «Conversar con John Cena es único y genial»

En 2023 la preguntaban a Bayley por las comparaciones con John Cena cuando era babyface antes de su conversión en heel:

«Solía escuchar eso mucho. No recientemente porque me volví heel. Cuando era babyface, creo que significaba mucho cuando lo escuchaba y lo escuchaba de mis compañeros. Decían cosas como: ‘Eres una de las babyfaces más blancas’ y la gente estaba genuinamente detrás de mí. No podían ver el mal en mí. Eso fue realmente genial y solo pensaba en todo el dinero que podría ganar. Es gracioso, pero ahora noto que hay una diferencia entre ser buena y ser mala. Creo que necesitaba cambiar por mí misma. Nadie es John Cena. No sería capaz de hacer lo que él hizo por tanto tiempo».

► La conversación de Bayley con John Cena

Recientemente, el 16 veces Campeón Mundial decía que los fanáticos no lo comprarían como heel. Nunca lo sabremos. Pero sigamos hablando de la Campeona WWE porque durante una entrevista con US Weekly la cuestionaron nuevamente sobre el veterano, en esta ocasión acerca de su próximo retiro de los cuadriláteros.

«Dije: ‘John, si hay algo que piensas que falta en la división femenina o algo específico en lo que crees que debería trabajar, ¿qué debería ser?’ Esto se convirtió en una conversación de una hora y todo se redujo a la narración. ¿Cuál es la historia que estamos tratando de contar esta noche? No pienses en lo que ellos quieren, lo que él quiere, lo que tú quieres. Todo se trata de la narración. Él quiere devolver algo de una manera que no todos lo hacen. Tiene información tan única que puede compartir. Nos recuerda por qué nos metimos en esto. Tenerlo cerca para tener conversaciones ha sido realmente genial».

