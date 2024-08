Bayley comparte el secreto detrás de sus atuendos

Como pasara, salvando las distancias, con otros luchadores como Seth «Freakin» Rollins, de un tiempo a esta parte, la Superestrella de WWE «The Role Model» Bayley ha comenzado a mostrar un gusto mayor por la moda, como son buena muestra sus atuendos, dentro y fuera de los cuadriláteros. Stephanie Hypes de BodySlam.net tuvo la oportunidad de hablar con la ex Campeona WWE –perdió el título con Nia Jax en SummerSlam– y le preguntó por esa nueva preocupación por cómo viste.

► Los atuendos de Bayley

«Descubrí las compras en línea. Eso fue lo que pasó. Odio ir a los centros comerciales. No, en realidad no es una locura. Pero es que no soy buena comprando. Así que aprendí sobre las compras en línea y pensé, ‘Sí. Perfecto. Vamos a hacerlo así.’ Y también me gustaron las opciones económicas. Eso realmente me ayudó. La otra día hablé con Tenille sobre Shein. Me encantaría trabajar con Troi de nuevo. Fue mi primera experiencia real en una alfombra roja y fue algo importante. Es con Netflix, nuestro nuevo socio. Así que dije, ‘Me encantaría trabajar contigo.’ Y él escogió cinco cosas diferentes. Así que eso fue lo que elegí… Solo le pedí colores de Niner. Eso fue lo que escogí. Creo que, honestamente, he estado entrenando para salir en estos malditos pósters y comerciales. Así que pensé, ‘Vamos a mejorar un poco’«.

► El amor por la lucha libre

De más tiempo atrás le viene a la «Role Model» su amor por la lucha libre profesional, de lo cual hablaba recientemente en Wrestlezone:

«Quiero que la gente vea cuánto me importa esto y cuánto amo lo que hago, cuánto significa para mí. Pero me gustaría que lo vieran en la narrativa. Me gusta que lo vean en los pequeños detalles que hago en el ring, o algo diferente que haga en el ring. No siempre es un nuevo movimiento, sino los pequeños detalles. Si eres luchador, espero que puedas ver esas pequeñas cosas. Siempre trato de mejorar y siempre trato de hacer que la persona con la que estoy en el ring sea mejor. Eso es lo que realmente me importa, intentar construir esta división mientras crezco a la vez.»

