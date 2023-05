Bayley aún cree en el Campeonato Femenil de Parejas WWE

En el último episodio de WWE SmackDown, el Campeonato de Parejas Femenil de WWE quedó vacante debido a una lesión sufrida por Liv Morgan. Sin embargo, a pesar de los contratiempos, una luchadora en particular sigue creyendo en la importancia y el valor de estos títulos: Bayley.

Este campeonato fue introducido en 2019 teniendo como primeras monarcas a Bayley y Sasha Banks (Mercedes Moné). Desde entonces, estos títulos han sido testigos de algunos momentos complicados.

El año pasado, los títulos quedaron vacantes el 20 de mayo de 2022, después de que Banks y Naomi (Trinity) decidieran abandonar RAW tras una diferencia creativa. Y ahora, debido a la lesión de Liv Morgan, los campeonatos se encuentran nuevamente sin dueñas, pues Raquel Rodríguez tuvo que entregar su cinturón.

Los títulos en ocasiones dejaron de exponerse y con estos problemas, algunos fans no ven muy importantes las preseas.

A pesar de estos altibajos y las dificultades que los títulos de parejas han enfrentado, Bayley sigue creyendo en su importancia y potencial. Como dos veces Campeona de Parejas Femenina de la WWE, ella defiende los títulos de la división femenina y la oportunidad que brindan para el desarrollo de historias.

These titles have been through A LOT. The ones who’ve held them know the pride and sometimes the extreme struggle that comes with them. But we keep fighting for them, we take a stand for them. Through injuries, break ups and hopeful opportunities…..there’s magic in there waiting https://t.co/CIhW93ayxO

— Bayley (@itsBayleyWWE) May 20, 2023