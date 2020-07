Bayley amenaza a Stephanie McMahon: "¡Está acabada!"

Nikki Cross, Alexa Bliss, Naomi... A falta de interés, aparente, en la Campeona SmackDown en sus posibles oponentes, Bayley amenaza a Stephanie McMahon. Puede que no sea la mejor persona en WWE con la que tener una rivalidad pero es lo que acaba de hacer la reina de la marca azul. Cabe mencionarse que esa mala baba hacia su jefa puede explicarse porque anoche no confirmó a su mejor amiga, Sasha Banks, como la Campeona Raw.

► Bayley amenaza a Stephanie McMahon

No ha aclarado el motivo de dicha amenaza, además de que es improbable que ella sea la siguiente en rivalizad con La Autoridad. Quienes lo hacen suelen estar en el bando de los técnicos, mostrándose tanto la directiva como Triple H como rudos. Que le pregunten a Becky Lynch. Por otro lado, si de alguna manera la empresa quisiera llevar por ahí la historia podrían hacerlo. Tampoco sería nada nuevo ver a la hija de Vince McMahon como técnica.

De momento, esto es lo que ha dicho la también Campeona de Parejas WWE en Twitter:

"¡¡¡Stephanie McMahon está acabada!!!".

Si el motivo es el rechazo a Banks como reina de la marca roja, esta no parece tan enojada, pues no hizo ninguna publicación al respecto.

There is only ONE boss in this company and that’s ME! #LegitBoss pic.twitter.com/8y2VjVAFob — $asha Banks (@SashaBanksWWE) July 21, 2020

"¡Solo existe una jefa en la compañía y esa soy yo!".

Por otro lado, puede que todo se deba a que Bayley está molesta con todo el mundo. Aquí un mensaje que dedicó a Kairi Sane. Aunque en este caso sí que existe motivo puesto que la ex Campeona NXT la venció en un mano a mano anoche en Monday Night Raw.

Yes, a BEATING is definitely what she needs https://t.co/SS6Ic44h5I — Bayley (@itsBayleyWWE) July 21, 2020