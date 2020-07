En el reciente Monday Night Raw, Kairi Sane se enfrentó a Bayley en una lucha no titular, que resultó siendo el mejor encuentro de la noche. En medio de los rumores de que anoche sería su última presentación en un ring de WWE, la Pirate Princess lució muy bien y logró obtener una sorpresiva victoria ante la campeona SmackDown.

Y ante la posibilidad de que la próxima semana quizás sea la última vez que veamos a Kairi Sane en Raw, teniendo en cuenta que se grabaron dos episodios, no sabemos si su victoria de anoche le ayudará en algo, o si representará una oportunidad por el Campeonato femenil SmackDown, muy típico de WWE cuando una Superestrella derrota al portador de algún campeonato en un encuentro no titular, al menos hemos visto como en redes sociales existe el deseo mayoritario de que se quede con la compañía, y otros tantos, expresándole lo mejor en el futuro.

Evidentemente, dentro de las múltiples reacciones, tenemos la de la propia Bayley, quien se dio un tiempo para escribirle un mensaje vía Twitter a Kairi Sane, luego de su sorpresiva victoria.

Kairi Sane is done for

WWE también le dedicó un mensaje a la luchadora japonesa de 31 años, indicando que una victoria ante Bayley era justo lo que necesitaba. La campeona SmackDown hizo mofa de este mensaje y publicó un mensaje indicando que la que lo que necesita Kairi Sane es una paliza.

Yes, a BEATING is definitely what she needs https://t.co/SS6Ic44h5I

— Bayley (@itsBayleyWWE) July 21, 2020