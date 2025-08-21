Battle liberado de UFC despues de fallar dos pesos consecutivos

La falta de disciplina de Bryan Battle en la báscula ha tenido consecuencias en forma de despido de UFC.

Oficiales de UFC confirmaron el miércoles que el ganador de «The Ultimate Fighter 29», Battle (12-2 MMA, 7-1 UFC), se separó de la compañía tras no dar el peso por segunda pelea consecutiva en UFC 319. MMAFighting.com fue el primero en reportar la noticia.

Tras no lograr el objetivo en la división de peso wélter contra Randy Brown en diciembre, Battle se vio obligado a subir a peso mediano. Tampoco pudo lograrlo allí, registrándose en 190 libras para un enfrentamiento con Nursulton Ruziboev, que finalmente fue cancelado.

El joven de 30 años también tuvo otra infracción de pesaje previa en UFC en ABC 4 en mayo de 2013, fallando por dos libras antes de anotar una victoria por nocaut en 14 segundos.

Battle está invicto en sus últimas cinco apariciones en el octágono desde diciembre de 2022, pero no pudo obtener la victoria de manera tan consistente en la báscula y eso le costó un lugar en la lista.

Con una racha de tres victorias consecutivas, Battle no alcanzó el peso wélter en su enfrentamiento contra Randy Brown en diciembre de 2024, pero aun así logró la victoria. Tras un largo descanso, la siguiente vez que recibió una llamada de la UFC, Battle recibió la oferta de una pelea de peso mediano contra Rusiboev.

Battle no pestañeó y finalmente aceptó la pelea, aunque todavía esperaba que el peso welter estuviera en su futuro.

“Circunstancias aparte, no di el peso para la última pelea. Fue un poco difícil conseguir otra pelea. Le dije a mi agente: ‘No les tengo miedo a estos tipos de peso medio. Yo mismo peleé allí. Soy bastante corpulento. No les tengo miedo a estos pesos medios’, y en cuanto lo dije, la pelea llegó enseguida.