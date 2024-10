Batista y un elenco estelar en ‘Alpha Gang’

El futuro miembro del Salón de la Fama de WWE Batista se une a grandes actores y actrices de Hollywood en la próxima película ‘Alpha Gang’. Toda la información sobre el proyecto nos la ofrecen nuestros compañeros de The Hollywood Reporter.

¡La Alpha Gang ha crecido enormemente!

Un grupo de estrellas de primera línea, que incluye a Dave Bautista, Channing Tatum, Steven Yeun, Zoë Kravitz, Léa Seydoux y Riley Keough, se une a la dos veces ganadora del Oscar Cate Blanchett en Alpha Gang, la nueva comedia sobre invasiones alienígenas de los hermanos Zellner.

La película, ambientada “en una realidad aumentada”, sigue a un grupo de invasores alienígenas que se disfrazan como una pandilla de motociclistas de los años 50 en su misión de conquistar la Tierra. Sin embargo, sus despiadados planes se ven frustrados cuando se encuentran con la condición más contagiosa de la humanidad: las emociones. Blanchett interpretará a la líder alienígena, Alpha One.

