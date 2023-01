Batista y la controversia con Melina en la WWE

“¡Dijo que sí! Cuando encuentras a esa persona. La única persona que cuando cierras los ojos nunca podrías visualizar la vida sin ella… la mantienes cerca de tu corazón. Ahora estamos más unidos que nunca. Te quiero mucho”. Con estas palabras y varias fotos de ambos juntos anunciaban recientemente Ricochet y Samantha Irvine que se han comprometido para casarse. Las relaciones entre las Superestrellas de la WWE existen desde siempre. Y en la actualidad, tenemos parejas como Natalya–Tyson Kidd, Seth Rollins–Becky Lynch o Triple H–Stephanie McMahon.

► Batista y la controversia con Melina

Y hubo una época en que una de ellas era también Batista-Melina. Nunca fue demasiado lejos pero sí llamó mucho la atención, tanto para bien como para mal, y tantos años después nos acordamos de ella para compartir con nuestros lectores un extracto de ‘Batista Unleashed’, la autobiografía del ex luchador y ahora estrella de Hollywood. En él, “El Animal” señala que Angie, su segunda esposa, pensaba que la estaba engañando con la luchadora, lo cual no era cierto, aunque a él no le importaba nada porque eran buenos amigos.

“Mi esposa pensó que me estaba acostando con Melina desde el principio, mientras aún estábamos casados. No era cierto, pero me hizo sentir culpable por ser su amigo. Desde entonces, como he dicho, Melina y yo nos hemos acercado más y nuestra relación se ha vuelto física. Eso ha causado un poco de controversia, pero me importa una mi*rda. Es mi amiga y la quiero mucho”.

Batista y Angie fueron matrimonio de 1998 a 2006. El año en que comenzaron, el WWE Hall of Famer se había divorciado de su primera esposa, Glenda. Y de 2015 a 2019 tuvo una tercera pareja, Sarah Jade.

¿Qué os parecen las palabras de Batista sobre Melina?