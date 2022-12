Batista y Bryan Danielson iban a luchar tras WrestleMania 30

Batista y Bryan Danielson compartieron el encordado en 7 ocasiones en la WWE. Entre ellas, protagonizaron uno de los más grandes momentos de la historia, cuando el «Dragón Americano» venció al «Animal» -y Randy Orton en una amenaza triple- para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en WrestleMania 30. También encontramos dos manos a mano, el primero en el Raw del 3 de mayo de 2010 y el segundo en el Raw del 3 de marzo de 2014. Hoy nos acordamos de su historia para hacer un curioso descubrimiento.

► Batista vs. Daniel Bryan iba a suceder en Payback 2014

Hablando recientemente en Daily Dead, Batista daba a conocer que rechazó enfrentar a Bryan Danielson porque no tenía sentido. Los dos iban a tener un mano a mano por el título en el siguiente Evento Premium, Payback. Lamentablemente, eso nunca ocurrió porque la estrella de Hollywood no quiso. Aunque, según él mismo explica, quizá no fue tanto que lo rechazó como que no podía hacerlo debido a su trabajo para Marvel Studios como uno de los actores principales de la saga de los Guardianes de la Galaxia dando vida a Drax El Destructor.

“Lo que la mayoría de los fanáticos no se dan cuenta es que me quedé un mes más. La razón por la que me tuve que ir fue porque tenía que ir y hacer prensa para Marvel para Guardianes de la Galaxia. Ellos [Marvel] fueron lo suficientemente amables como para dejarme quedarme un mes más. Ellos [WWE] querían que me quedara ese mes extra y trabajara con Daniel Bryan en otro pay-per-view, pero pensé que ni siquiera tenía sentido”.

¿Os gustaron las luchas de Batista con Bryan Danielson?