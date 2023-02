Batista: “Triple H es lo mejor para la WWE”

A Batista le parece fenomenal que Triple H esté al cargo de la WWE en estos momentos. Justamente, fue el último oponente de su carrera como Superestrella; ambos se enfrentaron en WrestleMania 35 en un mano a mano sin descalifcación que acabó ganando el “Rey de Reyes”. Y comparten una gran historia tanto de compañeros como de rivales. Y de la misma manera son dos de los más grandes de la época moderna de la compañía. Hablamos de los dos nuevamente pues a la estrella de Hollywood le preguntaron por el Director Creativo recinetemente en Comicbook.com.

► Batista alaba a Triple H

“Creo que esto es lo mejor para la compañía. Realmente lo es. Es algo personal para mí porque conozco a Triple H. Sé lo bien que él conoce este negocio. Sé cuánto ama este negocio. En cuanto a esto el negocio va, es el tipo más inteligente que he conocido en mi vida. Él me hizo ser quien era. Fue responsable de mi carrera. Nunca me avergoncé de decir eso. Creo que está tan dedicado a este producto y solo quiere lo mejor para él. Creo que es absolutamente la persona adecuada. Nunca he conocido a nadie más que piense como él, en lo que respecta a la lucha libre”.

La verdad es que todo el mundo, al menos la gran mayoría, están encantados con Triple H siendo quien maneja la WWE. Veremos si sigue siendo así mucho tiempo.

¿Qué te parecen las palabras de Batista?