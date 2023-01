Batista se quitó el tatuaje de Manny Pacquiao por comentario homofóbico

El exluchador de WWE, Dave Bautista, mejor conocido como Batista, reveló que hace tiempo decidió borrarse un tatuaje que se había hecho en honor al exboxeador, Manny Pacquiao, pero tras comentarios homofóbicos decidió borrarlo.

En su brazo izquierdo se había realizado un dibujo que representaba el equipo del púgil filipino, a quien el excampeón de WWE admiraba; sin embargo, Pacquiao dijo algo que al Animal, no le gustó en 2016.

Lo dicho por el boxeador hicieron que miles de personas lo criticaran, incluso perdió patrocinios. Una de las personas que le quitó el apoyo fue batista, a quien no le agradó en absoluto sus comentarios, pues su mamá es lesbiana.

Dave Bautista will always have a fan in me for this pic.twitter.com/hwIBAKyPCE

— Jarett Wieselman (@JarettSays) January 4, 2023