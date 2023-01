Ayer Batista cumplió 54 años en el mejor momento de su carrera como actor, convertido en una estrella de Hollywood, tras haber conquistado la lucha libre profesional durante una aventura envidiable como Superestrella de la WWE. Aprovechando la ocasión, “El Animal” echó la vista atrás hacia su victoria ante Triple H para ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 21 en una reciente publicación en Instagram. Aquel fue su primer título individual en la compañía; obviando que fue Campeón de Peso Completo en el extinto territorio de desarrollo OVW. Había sido dos veces Campeón Mundial de Parejas y una vez Campeón de Parejas.

► Batista recuerda WrestleMania 21

“WrestleMania 21, este es el final del combate y no puedo creer que esto esté sucediendo en este momento. No puedo creer esto. Esto sucedió tan rápido donde pasé de ser un tipo en el fondo para el que nunca tuvieron ningún grandes planes a ser el líder de la compañía y ahora soy el buque insignia, soy el tipo que sostiene el cinturón. Eso conlleva una gran responsabilidad. No estaba tan preparado. No estaba preparado para lo que se avecinaba. Triple H fue mi mentor, me preparó lo mejor que pudo hasta ese momento. Llegó a un punto en el que estaba en la cima y tuve que hacerlo por mi cuenta. Todavía había muchas lecciones de aprendizaje después de esto. Fui arrojado a lo profundo. No planeé esto. Verlo me emociona. Simplemente nunca planeé esto.

“Cuando estaba luchando, estaba feliz de tener un trabajo y siempre pensando que iba a perderlo en cualquier momento. Ser Campeón del Mundo fue algo que nunca imaginé. Siempre dicen: ‘¿Para qué quieres estar allí si no quieres ser campeón?’. Estaba contento con solo tener un trabajo. Solo quería ganarme la vida, poder mantener a mi familia. Ser campeón y estar en la cima de la empresa era algo que estaba más allá de mis sueños. Conmigo, siempre son pequeños pasos, cosas por accidente, casi, y luego las persigo una vez que descubro que realmente amo algo. Pongo todo lo que tengo en eso, y a veces cometo errores. He sacrificado algunas cosas, pero mi vida es lo que es por eso. Verlo sigue siendo surrealista“.

¿Qué pensáis de la carrera de Batista en la WWE?