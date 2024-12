Batista no tiene límites: Ha firmado con WME

«Batista estuvo en bancarrota buscando su sueño en Hollywood», recordaba recientemente Triple H. «Batista es el mejor luchador convertido en actor», comentaba hace poco Maven. Nadie esperó que el ex campeón mundial de los pesos completos de WWE fuera a ser algún día una de las mayores estrellas del mundo del cine. También confirmamos su participación en ‘Alpha Gang’. Y eso que su madre le dijo que estaba loco.

► Batista firma con WME

«The Animal» no tiene límites y como última novedad nos enteramos -gracias a Deadline– de que firmó con la agencia de representación WME:

EXCLUSIVA: Dave Bautista y su productora Dogbone Entertainment firman con WME

Actualmente, Bautista se encuentra rodando ‘The Wrecking Crew’, una comedia de acción de policías compañeros para Amazon MGM Studios, donde comparte protagonismo con Jason Momoa. Escrita por Jonathan Tropper y dirigida por Ángel Manuel Soto, la película sigue a una pareja improbable de medio hermanos — uno, un detective impulsivo, y el otro, un disciplinado Navy SEAL — quienes, tras el asesinato de su padre en Hawái, se embarcan en un peligroso viaje para destapar una conspiración de gran alcance.

En el frente de distribución, está por llegar ‘In the Lost Lands’, una película de fantasía dirigida por Paul W.S. Anderson, en la que Bautista actúa junto a Milla Jovovich. Vertical tiene programado su estreno para el 28 de febrero.

Además, Bautista protagonizará junto a Anne Hathaway una comedia de acción aún sin título, escrita por Tropper para Amazon MGM Studios y AGBO, noticia que fue reportada inicialmente por nosotros. También está vinculado a la esperada comedia de invasión alienígena ‘Alpha Gang’, de los hermanos Zellner, producida por y coprotagonizada con Cate Blanchett.

La productora de Bautista, Dogbone Entertainment, es una empresa de entretenimiento integral que opera en cine y televisión, enfocada en producir historias llenas de acción con corazón, comedias inteligentes y dramas convincentes que promuevan conversaciones significativas. Entre los créditos de la compañía hasta la fecha se encuentran ‘My Spy: The Eternal City’ para Amazon, ‘The Killer’s Game’ para Lionsgate, y ‘In the Lost Lands’.

Antiguamente luchador profesional de la WWE, Bautista se dio a conocer como actor gracias a su papel transformador y cómico como Drax en la franquicia de ‘Guardians of the Galaxy’ de Marvel. Desde el estreno de la primera película en 2014, ha construido una carrera actoral destacada, con papeles en ‘Spectre’, ‘Blade Runner 2049’, ‘Stuber’, dos películas de ‘Dune’ y ‘Avengers’, ‘Army of the Dead’, ‘See’ de Apple TV+, ‘My Spy’ y su secuela, ‘Thor: Love and Thunder’, ‘Glass Onion’, ‘Knock at the Cabin’ de M. Night Shyamalan, entre otras.

Actualmente, Bautista puede ser visto protagonizando ‘The Last Showgirl’ junto a Pamela Anderson, un drama ambientado en Las Vegas dirigido por Gia Coppola, que fue estrenado la semana pasada por Roadside Attractions. Continúa siendo representado por Kovert Creative y el abogado Karl Austen de Jackoway Austen Tyerman.