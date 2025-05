Batista: «No busco dinero ni fama sino respeto»

Del cuadrilátero de WWE a la gran pantalla de Hollywood, Dave Bautista lucha por algo que no se compra. Mike Sarraille de Sports Illustrated entrevistó recientemente al actor y exluchador.

“Como actor, me encanta contar historias. Esa pasión ha pasado a la producción. Quiero participar en la creación de historias, no solo interpretarlas. Quiero hacer películas con sentido, que conecten con la gent e.”

“En la lucha, el respeto que me gané de personas como The Undertaker, Triple H y Eddie Guerrero lo fue todo para mí. Es lo mismo en Hollywood. Quiero sentir que merezco estar aquí, que me he ganado mi lugar entre los mejores.”