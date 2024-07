Batista: «Intento la Batista Bomb en mis películas»

Los tiempos de Batista como luchador y Superestrella de WWE terminaron en 2019. El 7 de abril fue derrotado por Triple H en WrestleMania 35. En los cinco años que han pasado no han faltado fanáticos pidiendo un combate más a «The Animal» pero esos días quedaron en el pasado para el miembro del Salón de la Fama. Por otro lado, como pasa con The Rock o John Cena, tampoco dispondría de demasiados huecos en su agenda debido a los muchos proyectos que tiene en Hollywood. En 2024 ha estrenado de momento ‘Duna: Parte dos’ y ‘Grandes espías: Misión Italia’. Asimismo, prepara ‘The Killer’s Game’, ‘The Last Showgirl’, ‘In the Lost Lands’ o ‘Trap House’.

Embed from Getty Images

► Batista quiere llevar su finisher a Hollywood

Dicho esto, Dave Bautista conecta su pasado con su presente al utilizar el que era su remate en la lucha libre, la Batista Bomb, en ‘Grandes espías: Misión Italia’.

«¿De mi parte? Estoy listo para eso. Solo quería incluirlo. Estábamos trabajando en esa escena de pelea y pensé, ‘Oh, esto sería divertido.’ Y ahora, se ha convertido en mi obsesión. Estoy tratando de incluirlo en cada película, solo porque sí. No sé. Es uno de esos huevos de Pascua. Creo que si puedo meterlo en cada película, lo haré. Es solo un guiño a mi carrera. Un guiño a los fans», explica el veterano en ComicBook.

Puedes ver la película en Amazon Prime Video y a continuación tienes disponible la sinopsis y el tráiler:

Una Sophie adolescente convence a JJ para que la acompañe en su excursión escolar, en la que ambos acaban siendo peones de un complot terrorista internacional. El objetivo es el jefe de la CIA, David Kim, y su hijo, Collin, que es el mejor amigo de Sophie.