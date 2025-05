Batista: «Hollywood es mucho más fácil que la WWE»

Batista o Dave Bautista. WWE y Hollywood. Estrella de la lucha libre profesional y del cine. Un trabajo muy fácil o el más difícil de su vida.

Durante una reciente entrevista con Film Inside, el miembro del Salón de la Fama y protagonista de grandes películas compara ambos mundos:

“Tengo una ética de trabajo muy fuerte, y realmente esa ética viene de la WWE. Si algo tienen ellos, es que no solo son personas resistentes, sino que es el trabajo más duro que puedo imaginar. Estar en Hollywood y en un set de filmación son jornadas largas, pero comparado con la rutina de ser luchador profesional, es pan comido. Es como el día y la noche. Estoy en este negocio y me cuesta identificarme con las personas que siempre están infelices en el set y se quejan por todo. No me identifico con eso en absoluto. Eso es todo.”

“Crecí sin tener mucho, y siempre estoy agradecido por todo lo que tengo. Realmente no gané ni un centavo hasta que tenía más de 30 años, así que recuerdo lo que es no tener nada. Por eso estoy agradecido por lo que tengo, pero también, con mi ética de trabajo, no siento que esto sea una lucha constante. Estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz de tener oportunidades. Estoy agradecido de estar en este negocio, ¿sabes? Agradecido de poder hacer lo que amo. Ya era un adulto bastante formado cuando entré en esta industria.”