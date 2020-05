Batista, el que fuera una de las principales Superestrellas WWE en la primera década del siglo y que ahora es una conocida figura del cine, siempre ha mostrado sus admiración por Asuka, pues la elogiaba desde que era Campeona NXT.

A la espera de la nueva fecha para la ceremonia del Salón de la Fama 2020 —en el que Batista entrará con honores—y apartado de mareas sociales y reuniones con los fans, Batista ha dejado claro que está al corriente de la actualidad de la que fuera su compañía, prueba de ello es que felicitó a la nueva Campeona Raw.

El pasado domingo, sin saberlo, Asuka se convirtió en Campeona Raw al descolgar el maletín de Money in the Bank. Normalmente dentro del maletín sólo había un contrato con la oportunidad de competir por el título en cualquier momento, pero Becky Lynch cambió las reglas.

Becky apareció el lunes en Raw no sólo para anunciar su embarazo, sino también para anunciar que el maletín no contenía el contrato, sino el propio campeonato. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de felicitaciones para ambas Superestrellas siendo la de Batista una de las más destacadas:

Asuka es una de las favoritas, no solo del Universo WWE sino de muchos veteranos de la compañía, entre ellos Kurt Angle y Mick Foley, que siempre han mostrado sus simpatías por la japonesa.

La tarde de ayer supimos que Asuka no se enteró de que ya era campeona hasta minutos antes de que comenzara el programa, cosa que hizo que reaccionara de manera espontánea y real durante su celebración del Campeonato en Raw.T

Aunque se esperan grandes cosas de la nueva campeona —en especial por el respaldo de figuras como Batista— tendrá que cuidarse la espaldas, pues Shayna Baszler y Nia Jax estarán acechándola.

A finales del mes de abril, en SÚPER LUCHAS informamos que Batista se lanzó al cuello de Donald Trump al tacharle de falso, y desde entonces no ha parado. La política siempre ha sido una de sus pasiones y si en tenía que morderse la lengua estando en WWE, ahora se muestra muy activo en las redes sociales en contra de la gestión de la Casa Blanca. Un ejemplo en el siguiente tuit en el que el presidente habla de lo bien que le irá a Estados Unidos el próximo año, a lo que Batista responde:

"Eres un jodido estúpido"

Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que también ha tenido palabras para defender la gestión del que fuera su predecesor, Barack Obama:

😂😂😂 @realDonaldTrump you’re such a clown!! All propaganda! Not one legitimate sincere thought coming out of your rhetoric bullshit. You’re exposed. #FakePresident https://t.co/3ffvJMAdpd

— Dave Bautista (@DaveBautista) May 12, 2020