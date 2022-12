Durante este mes de diciembre hablamos bastante de Batista más de tres años después de que se retirara de la WWE. Lo hicimos cuando Rian Johnson, su director en ‘Glass Onion’, lo calificó como el mejor de la historia en pasar de la lucha libre al cine. También cuando descubrimos la antigua historia de cuando amenazó al encargado de Ohio Valley Wrestling después de que hiciera una broma sobre su novia. Y además cuando nos enteramos de que iba a luchar con Bryan Danielson en Payback 2014, después de WrestleMania 30, pero no pudo hacerlo.

Hoy lo hacemos de nuevo para hacernos eco de que «El Animal» estuvo anoche en el último SmackDown del 2022 visitando a sus amigos. No apareció en televisión -qué gran momento hubiera sido de haberlo hecho; aunque tampoco había motivo para que lo hiciera- pero a continuación lo vemos en una publicación de su amigo Titus O’Neil en redes sociales. El que fuera Campeón Mundial de Peso Completo no hizo ninguna. La WWE ha cambiado mucho desde sus tiempos pero seguro que pasó muy buenos momentos pasando el tiempo en backastage.

#SmackDown Was Awesome tonight and always Great to see all of my @WWE Family ❤️ pic.twitter.com/V7qtVc8H6x

— Titus O'Neil (@TitusONeilWWE) December 31, 2022