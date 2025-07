Poco más de un mes atrás conocíamos la historia de cuando Randy Orton le rompió sin querer la nariz a Batista durante un segmento en la WWE. «Mi esposa se fue con su madre», contaba el miembro del Salón de la Fama y actual estrella de Hollywood.

► Los accidentes ocurren

En esta ocasión descubrimos la historia de cuando Batista noqueó a Randy Orton también de manera accidental, aunque la situación no tuvo nada que ver, empezando porque no ocurrió durante un programa sino entre bastidores. Lo cuenta D-Von Dudley en Insight with Chris Van Vliet:

“No te estoy regañando como si fuera tu padre, pero te lo pido, por favor, por favor no te metas en problemas. Estaba en un bautizo y recibí una llamada de Dawn Marie, completamente alterada. Me dice: ‘D-Von… Randy. Dave noqueó a Randy’. Yo digo: ‘¿Qué?’” Luego llamé a Batista para que me contara la historia. “Él me dijo: ‘Reverendo, él seguía dándome golpecitos en la parte de atrás de la cabeza… Le dije que parara, y no paró. Así que lo lancé contra las cuerdas y le di un lazo al cuello’. Le pregunté: ‘Dave, ¿qué tan fuerte fue ese lazo?’ Él dijo: ‘Bueno, dio una voltereta en el aire… pero se llevó una conmoción cerebral’”.