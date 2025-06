¡Basta de esperar! Nixon Newell exige su lugar

A más de medio año de su salida de la WWE, Nixon Newell, antes conocida como Tegan Nox, dedica un mensaje tanto a los que la critican como a toda la lucha libre. En un reciente video en redes sociales, la luchadora vuelve a abordar el ser «propensa a las lesiones» y reclama su sitio en la industria.

«Hola, soy yo, su ‘luchadora propensa a las lesiones’ favorita… o al menos eso es lo que ustedes dicen, ¿no? Veo los comentarios que ponen en internet, así que si vamos a decir cosas, al menos pongámonos creativos, porque a estas alturas los chistes ya se agotaron. Es viejo. Pero noticia de última hora: algunas de sus favoritas se han lesionado mucho más que yo. Yo luché un combate entero con una pierna rota y la rodilla destrozada, y hay otras que ni siquiera pueden luchar con una uña rota. Qué triste.

«Miren, la lucha libre ha sido mi vida durante 14 años, ocho de ellos en las grandes ligas, donde estuve dejándome la piel día tras día, superando prueba tras prueba, solo para que siempre hubiera una más. Estaba jugando un juego en el que no podía ganar. Puedes alzar la voz, sí, pero si lo haces, te llaman poco profesional y difícil. Díganme: ¿eso les parece justo? Pasé horas y horas sentada en catering, esperando fuera de puertas, día tras día, solo para que me dijeran: ‘No es el momento’. Pero ya no voy a seguir esperando. Les digo que ahora es el momento. Así que consideren esto como si estuviera tocando la puerta. Denme una oportunidad.»