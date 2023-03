BASARA: “Basara 212” Isami Kodaka, imbatible

Pro Wrestling Basara presentó su evento “Basara 212” desde el Shin-Kiba 1st RING.

► “Basara 212”

Antonio Honda fue llevado a juicio acusado de cometer fraude. Senga dijo que firmó un contrato para tener un combate de lucha libre profesional en Shin-Kiba 1st RING y luego acusó a Honda de no ser un luchador profesional. Honda trató de demostrar su inocencia pero Senga lo acusó de plagio. Honda se defendió diciendo que se toma la lucha profesional más en serio que Senga o Ryu Gouma Ryu. La prueba se convirtió en un 3 Way Match que terminó con Honda venciendo a Senga.

La mitad de los poseedores del Campeonato de Parejas IRON FIST, Masato Kamino, perdió su lucha cuando fue inmovilizado por KUBITO y trató de culpar a Yasu Urano. Aijin Tag acordó entre sí poner los cinturones en juego contra KUBITO y FUMA el próximo mes.

En confrontación individual, SAGAT doblegó a Takumi Tsukamoto en casi diez minutos de acciones.

En la semifinal, Harimao (Kazusada Higuchi y Ryota Nakatsu) se coordinaron muy bien para superar a Daiki Shimomura y Fuminori Abe.

Cerrando la función, Isami Kodaka concretó la quinta defensa del Campeonato Union MAX sometiendo a Takato Nakano. Tras el encuentro, Kodaka elogió el crecimiento de su rival, pero no tanto para cederle su cinturón. Entonces subió al ring Banana Senga y desafió a Kodaka; la lucha se celebrará el 28 de marzo.

Los resultados completos son:

BASARA “BASARA 212 ~ KOO”, 28.02.2023

Shin-Kiba 1st RING

1. Trans Am ★ Hiroshi y Daichi Kazato vencieron a Lil Kraken y Tsutomu Oosugi (7:33) con la OPA! de Kazato sobre Kraken.

2. Reverse Pro-Wrestling Trial: Antonio Honda (Defendant) derrotó a Banana Senga (Prosecutor) y Ryu Gouma (Attorney) (10:32) con un Bionic Elbow (not guilty) sobre Senga.

3. FUMA y KUBITO venció a Masato Kamino y Yasu Urano (11:35) con un Death Metal Roll de KUBITO sobre Kamino.

4. SAGAT derrotó a Takumi Tsukamoto (9:30) con un Gore Grind.

5. Kazusada Higuchi y Ryota Nakatsu vencieron a Daiki Shimomura y Fuminori Abe (14:45) con un Brain Claw Slam de Higuchi sobre Shimomura.

6. Union MAX Title: Isami Kodaka (c) derrotó a Takato Nakano (17:55) con la Isamuashi-Zan defendiendo el título