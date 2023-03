BASARA presentó “Basara 210 y 211” una doble función, desde el BASEMENT MONSTAR de la capital nipona.

►”Basara 210″

La función giró en torno a la rivalidad entre Sento Minzoku contra Aijin Tag . Toda la lista se dividió en dos lados y se otorgaron puntos por ganar partidos.

De tal forma, el roster se dividió así:

Ejército Sento Minzoku: Isami Kodaka, Ryuichi Sekine, Daiki Shimomura, FUMA, Trans-Am ★ Hiroshi, Daichi Kazato, Lil’ Kraken y Banana Senga

Ejército Aijin Tag: Takato Nakano, Masato Kamino, Takumi Tsukamoto, KUBITO, SAGAT, Ryota Nakatsu, Fuminori Abe y Tsutomu Oosugi

Después del primer espectáculo, Aijin Tag lideraba a Sento Minzoku por dos puntos, pero eso solo significaba que tenían una victoria por delante.

Los resultados completos son:

BASARA “BASARA 210 ~ OJI NO KITSUNE 23”, 18.02.2023

BASEMENT MONSTAR

1. Masato Kamino (A) venció a Trans Am ★ Hiroshi (S) (10:04) con un Iron Claw.

2. 1 Count Rules: Banana Senga, Isami Kodaka y FUMA (S) vs. Tsutomu Oosugi, SAGAT y Takumi Tsukamoto (A) – finalizó en empate por Triple Fall (0:10).

2a. Banana Senga, Isami Kodaka y FUMA (S) vs. Tsutomu Oosugi, SAGAT y Takumi Tsukamoto (A) – finalizó en empate por Triple Fall (0:11).

2b. Banana Senga, Isami Kodaka y FUMA (S) derrotaron a Tsutomu Oosugi, SAGAT y Takumi Tsukamoto (A) (10:01) con un Cross Armbreaker de FUMA sobre SAGAT.

3. Submission Match: KUBITO venció a Ryuichi Sekine (S) (10:43) con un Crossface Lock.

4. Fear! Jusenkyo Tag Match: Ryota Nakatsu y Fuminori Abe (A) derrotaron a Daichi Kazato y Lik Kraken (S) (13:07) con un Axe Bomber de Nakatsu sobre Kraken.

5. Daiki Shimomura (S) venció a Takato Nakano (A) (11:25) con un Samson Clutch.

►”Basara 211″

Para la función vespertina, los equipos quedaron así:

Ejército Sento Minzoku: Isami Kodaka, Ryuichi Sekine, Daiki Shimomura, FUMA, Trans-Am ★ Hiroshi, Daichi Kazato, Lil’ Kraken y Chicharito Shoki

Ejército Aijin Tag: Takato Nakano, Masato Kamino, Takumi Tsukamoto, KUBITO, SAGAT, Ryota Nakatsu, Fuminori Abe y Masahiro Takanashi

En el segundo evento, Aijin Tag mantuvo el liderazgo casi todo el tiempo. El marcador estuvo brevemente empatado, pero cuando llegó el momento del evento principal, Sento Minzoku todavía estaba dos puntos por detrás. Simplemente no iba a ser su día.

Takato Nakano y Masato Kamino derrotaron a Isami Kodaka y Daiki Shimomura para ganar el Campeonato de Parejas IRON FIST y terminar la serie como los grandes ganadores. Nakano también cubrió a Kodaka, lo que provocó que desafiara a Kodaka por el Campeonato Union MAX

El marcador final entre Aijin Tag-gun (A) y Sento Minzoku-gun (S) fue 12:8

Los resultados completos son:

BASARA “BASARA 211 ~ OJI NO KITSUNE 24”, 18.02.2023

BASEMENT MONSTAR

1. Fear! Jusenkyo Tag Match: Daichi Kazato (S) venció a KUBITO (A) (12:01) con la Best Stretch Bomber.

2. Basara Bizarre Official Rule Jacket Match: Trans Am ★ Hiroshi (S) derrotó a Takumi Tsukamoto (A) (R4, 1:04) con un Collar Tie.

3. 2 Count Rules: Fuminori Abe, Masahiro Takanashi y SAGAT (A) vencieron a Ryuichi Sekine, FUMA y Lil Kraken (S) (11:09) con la Gore Grind de SAGAT sobre Kraken.

4. Ryota Nakatsu (A) derrotó a Chicharito Shoki (S) (11:52) con un V Slider.

5. IRON FIST Tag Team Title: Masato Kamino y Takato Nakano (A) vencieron a Isami Kodaka y Daiki Shimomura (c) (S) (15:18) con un Diving Double Knee Attack de Nakano sobre Kodaka – conquistando el título.