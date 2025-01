Baron Corbin comienza un nuevo capítulo de su carrera después de su salida de WWE. Hace unos días, él mismo anunciaba su entrada a la agencia libre una vez terminada su cláusula de no competencia:

“Oficialmente ya no tengo contrato porque no me despidieron. Me dijeron que no iban a extender. Así que si estás haciendo una película de terror, házmelo saber jajajaja. Año nuevo, sin contrato, veamos qué podemos crear”.

► Baron Corbin va a hacer su debut en GCW

Y ahora la popular promotora Game Changer Wrestling anuncia que bajo su nombre real, Tom Pestock, hará su debut tan pronto como este próximo fin de semana en el evento The People vs. GCW:

BREAKING TOM PESTOCK makes his GCW Debut taking on JOSH BARNETT in a BLOODSPORT Match this Sunday at #ThePeopleVsGCW! Pestock is a Brazilian Jiu-Jitsu specialist & Golden Gloves Champion entering Bloodsport for the 1st time. Tix:https://t.co/0TLHAuErm9 Watch LIVE on @FiteTV+ pic.twitter.com/YecT1oMi0R — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) January 13, 2025

«¡ÚLTIMA HORA!

TOM PESTOCK hará su debut en GCW enfrentándose a JOSH BARNETT en un combate BLOODSPORT este domingo en #ThePeopleVsGCW.

Pestock, especialista en Jiu-Jitsu Brasileño y campeón de Golden Gloves, ingresará por primera vez a Bloodsport, prometiendo una lucha imperdible.

Entradas:

https://www.ticketmaster.com/game-changer-wrestling-presents-the-people-new-york-new-york-01-19-2025/event/00006145DF5C847D

📺 Mira en vivo:

@FiteTV».

Echemos un vistazo al cartel anunciado hasta ahora del show:

*BREAKING* The 3rd member of The NYC OG’s has been revealed… THE AMAZING RED joins Homicide & Grim Reefer to take on Real F’N Pro at #ThePeopleVsGCW! Get Tickets:https://t.co/0TLHAuErm9 Sunday 1/19 – 7PM

Hammerstein Ballroom

New York City Watch LIVE on @FiteTV+ pic.twitter.com/q5AiSrCK0E — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) January 13, 2025