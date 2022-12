Baron Corbin trabajó durante años bajo el mando de Triple H en NXT y ahora lo está haciendo de nuevo en el elenco principal de la WWE. Está un poco en tierra de nadie en estos momentos pero realmente no tiene nada malo que decir sobre lo que está haciendo el nuevo jefe creativo. Leemos a continuación sus recientes comentarios en Johnny Dare Morning Show:

► WWE a ojos de Baron Corbin

«El programa ha adquirido nueva energía, nueva vida, y para mí, siendo los lunes por la noche, todavía me estoy ajustando y estando en el nuevo horario, entrando en la lista y investigando con quién podemos trabajar y a quién queremos vencer, y quién tiene la cara más golpeable, además de mí. Es divertido, es agradable, no estamos apresurando nada. Eso es algo que me encanta de Triple H, es un firme creyente en ‘es un maratón, no una carrera’. Le gusta hacer las cosas despacio, y no solo desperdicia a la gente. Si no tienes algo que sea grande, dice: ‘entonces no necesitas estar ahí afuera porque no es bueno simplemente estar ahí afuera’. Quieres tener un propósito cada vez que apareces en la televisión.

«Todavía es un montón de cosas para mí acostumbrarme a lo que él dice: ‘Oye, quédate en casa con tu familia este fin de semana, disfruta el fin de semana’. Es un tipo que realmente quiere que su talento y las familias sean felices. Vince (McMahon) también es igual, pero su mentalidad es ‘ve, ve, ve’. Así es él, es increíble, hace ejercicio a las 3 am, es una máquina y espera que todos los que lo rodean sean una máquina. Todos en la WWE son capaces de eso, pero es bueno dar un paso atrás. Acabo de tomar un crucero, estuve en un barco durante siete días».

¿Os gusta lo que está haciendo Baron Corbin actualmente en la WWE?