Baron Corbin: «Terminar mi carrera de esta manera»

«Me siento mal por él porque lo comparan conmigo y apenas ha comenzado. Sé que es realmente talentoso, realmente atlético, no estoy seguro de cómo es en cuanto a entretenimiento, pero en cuanto al ring, escuché que es realmente bueno. Así que van a hacer que me copie e imite, esto es lo que creo, van a hacer que me copie e imite, para que moleste a los fanáticos, para que comience como heel… porque es más fácil iniciarse como tal. Así que creo que ellos fueron los que realmente le dijeron que hiciera estas cosas, realmente lo creo y creo que la WWE es brillante por hacerlo». Kurt Angle decía esto sobre el debut de Gable Steveson en NXT durante The Great American Bash.

► Baron Corbin, reencontrándose en NXT

En dicho Premium Live Event, el medallista de oro olímpico se vio las caras con Baron Corbin en un combate que sorprendió cuando los fans se volvieron contra él para apoyar a The Lone Wolfe. Es casi una locura que un luchador tan odiado durante años como este tenga el cariño del público pero eso es lo que pasó durante la lucha, que terminó por conteo de fuera de ambos, para molestia de una multitud que incluso cantó «¡bullsh*t!». Que lo apoyaran incluso fue una sorpresa para Corbin.

Él mismo hablaba de ello recientemente en Sportskeeda, comentando también sobre la reinvención de sí mismo que está haciendo en la marca amarilla desde que fue enviado de vuelta. De momento, no está claro cuál será su nuevo personaje. Por ahora, solo ha cambiado su atuendo, a uno realmente feo.

«Con suerte, estaré allí por uno o dos meses más y superaré todo esto porque hay mucho revuelo en internet al respecto. La gente se está divirtiendo con ello. En The Great American Bash, en Austin, me aplaudieron, lo cual es increíble y sorprendente. Así que es una experiencia maravillosa y una gran oportunidad para convertirme en quien quiero ser y finalizar mi carrera de esa manera«.