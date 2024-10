Baron Corbin: «Tenía que mejorar mi nivel en WWE»

“Originalmente, a Baron Corbin no le convencía la idea de formar equipo con Apollo Crews, pero terminó acostumbrándose. Sin embargo, el equipo creativo de la WWE no ha estado muy interesado en programarlos en televisión, y ambos han estado trabajando en varios combates no televisados en los últimos meses”. Así se explicaba recientemente por qué Baron Corbin está ausente de la programación de SmackDown. Sí ha tenido luchas no televisadas pero en pantalla no desde hace dos meses.

► Baron Corbin debía evolucionar

Atendiendo a su presente, incluso a todo lo que ha hecho desde que regresara al main roster, podría decirse que en realidad «The Lone Wolf» no consiguió lo que buscaba durante su estancia en NXT. Aún así, según explica a Fightful, Corbin considera que necesitaba regresar al territorio de desarrollo para mejorar su nivel.

«Definitivamente fue un esfuerzo concentrado cuando regresé al roster principal. Fui a NXT para corregir muchas cosas, no solo en mi lucha, sino también porque había sido superado por todos. Necesitaba reinventar quién era y dejar atrás el pasado para poder tener un nuevo comienzo en el roster principal. Si me hubieras visto salir y hacer las mismas cosas que hacía hace dos años, no te importaría; dirías: ‘Oh, sigue siendo el mismo tipo’. Por eso, me he esforzado en crear una nueva manera de moverme y en las acciones que realizo en el ring, buscando elevar la calidad y hacerlo emocionante. Además, en NXT, hay luchadores muy talentosos. Tenía que evolucionar mi estilo para poder competir con chicos como Ilja, Carmelo y Bron. La lista de luchadores que no has visto es impresionante. Tenía que mejorar mi nivel, y eso me hizo más fuerte para que todos lo pudieran apreciar.»

