Baron Corbin temió por su vida con John Cena: «¡Hijo de p*ta!»

El luchador independiente Tom Pestock, antes conocido como Baron Corbin en WWE, tuvo recientemente una entrevista con el popular Chris Van Vliet en Insight en la que trató una variedad de temas de los que estaremos hablando largo y tendido en Súper Luchas. En esta ocasión, descubrimos una historia divertida que compartió con John Cena, con quien también vivió mucho dentro de la programación de la compañía, incluyendo cuando «The Greatest of All Time» evitó que «The Lone Wolf» cobrara con éxito el maletín de Money in the Bank contra Jinder Mahal por el Campeonato WWE.

► Una historia divertida

«Voy a empezar con la historia de fondo de la misma. Así que cuando Nexus estaba en la televisión Bray Wyatt no era Bray Wyatt. Él era Husky Harris, vamos a volver aquí. Hay un rumor que creo que es 100% cierto que Husky picó a John Cena en el ojo en un combate, y Vince estaba tan enfadado, Cena estaba tan enfadado que enviaron a Husky Harris de vuelta a NXT. Todos estamos agradecidos por eso porque fue cuando Bray Wyatt nació. Así que esta historia de que voy a burlarme de Randy, porque Randy es amigo mío, pero siempre te enseñan que no golpees a Randy, no le gusta que le toquen. Todo el mundo tiene miedo de trabajar con Randy. No es que Randy sea duro. A veces es un bebé. A veces Randy, sé que estás escuchando, eres una especie de bebé. Te quiero. Así que todo este rumor de Cena y Wyatt volviendo a NXT durante dos años y medio como castigo. Así que un avance rápido a estos seis hombres, y yo sólo había estado en el roster principal una corta cantidad de tiempo. Todavía tenía mi cabello largo y hermoso.

Es el principio de mi primer gran combate. Hacemos un montón de cosas locas y geniales. Se supone que debo atacar a Cena. Así que llevo a Cena a la esquina y voy a golpearlo pero entonces mi pulgar aterriza en su ojo, y yo es como ¡oh no! Y empezó a maldecir: ‘¡Hijo de p*ta!’. Me está diciendo de todo y las 20 primeras filas seguro que lo escucharon. ‘Hijo de p*ta! Me has dado en el ojo. ¿Qué demonios?’. Me estaba diciendo de todo. Estaba de espaldas a él y escuchando todo y literalmente a punto de llorar. Por fin estaba en el main roster y pensaba que me enviarían de regreso a NXT. Pensé que la había fastidiado. No quería volver a NXT. Estaba tan triste. Retrasé tanto como pude el darme la vuelta hacia John mientras pensaba todo tipo de cosas -a la gente escuchando los gritos, si podía rebobinar la vida cinco minutos…- pero finalmente me di la vuelta y John me dio un puñetazo mortal en la cara. Entonces, para el resto del combate intentaba recordar lo que tenía que hacer e intentando no llorar. Cuando volví a backstage estaba tan abatido.

John vuelve y ahí estoy yo con ojos de cachorro. Me dice: ‘Oye, ha sido genial’. Le digo, ‘John lo siento mucho.’ Él dice, ‘Oh, estamos bien. Te lo devolví. Estamos bien’. Y yo estaba como, espera, esto no puede ser verdad, me está mintiendo. Voy a salir de esta cortina y van a decir, necesitamos que cojas tus maletas. Vas a volver a NXT. Pero ese fue el final. Yo estaba bien. Pero de verdad que pensé que mi vida había terminado. Yo estaba como, ¿esto es todo? Porque le metí el dedo en el ojo a John Cena y me cagó a palos. Todo el combate estoy en pánico tratando de recordar cosas. Y caminé a través de la cortina y fue como ‘Oh no, estamos bien'».