Baron Corbin, Tegan Nox e Indi Hartwell saldrán de WWE

A pocos días del esperado evento Crown Jewel, WWE ha sorprendido con una ronda de despidos, dejando fuera a talentos que parecían tener un lugar asegurado en la empresa. Según informó Fightful Select, Baron Corbin, Tegan Nox e Indi Hartwell fueron notificados de su salida, en lo que algunos consideran una medida drástica antes de un evento internacional de esta magnitud. Sean Ross Sapp comentó en la plataforma X que, de acuerdo con sus fuentes, solo estos tres talentos estarían incluidos en esta ronda de bajas, aunque no se descartan más anuncios.

Corbin, un veterano de 40 años en WWE, fue informado de que su contrato no se renovaría, mientras que Nox y Hartwell serán oficialmente agentes libres en 90 días, una vez finalicen sus respectivas cláusulas de no competencia. La noticia ha causado sorpresa en los fanáticos, especialmente por la cercanía con Crown Jewel, donde algunos esperaban ver a estos luchadores en acción.

► Baron Corbin: fin de una era de altibajos y oportunidades

Quizá la salida más impactante sea la de Baron Corbin. Firmó con WWE en 2012 después de intentar sin éxito entrar en la NFL y, desde entonces, fue considerado un favorito de la gerencia, especialmente bajo el liderazgo de Vince McMahon.

A lo largo de su carrera, Corbin pasó por diversas reinvenciones de su personaje y en 2017 incluso ganó el prestigioso Money In The Bank, consolidándose en el ojo público. Sin embargo, las múltiples transformaciones en su personaje no lo lograron conectar del todo con el público.

Las otras dos luchadoras tuvieron participación en NXT, pero en el roster principal no hicieron nada sobresaliente.