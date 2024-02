Baron Corbin reflexiona sobre su coronación en NXT

Baron Corbin y Bron Breakker acaban de coronarse nuevos Campeones de Parejas NXT. Es el primer título del «Lone Wolf» en seis años. La vez anterior fue Campeón de Estados Unidos de octubre a diciembre de 2017. En realidad, es un luchador que nunca ha necesitado de cinturones y el que tiene ahora es el segundo de su carrera. Lo cual no quiere decir que no le encante ser campeón. Y no solo eso, sino todo lo que ha estado viviendo desde que volvió al territorio de desarrollo de WWE. Sobre ello reflexiona en Instagram.

► Baron Corbin, nuevo Campéon de Parejas NXT

«¡Qué sensación tan increíble! ¡Han pasado 6 años desde que sostuve oro! ¡Bron Breakker ha hecho que destrozar a los tipos sea absolutamente divertido! Es un compañero de equipo increíble. Me alegra poder guiarlo hacia la gloria jaja y realmente creo que somos el mejor equipo en la WWE.

HBK, Johnny R, Baldo, Terry T y Steve C han avivado la llama en mí desde el momento en que me permitieron regresar a WWE NXT y reinventarme, permitiéndome ser YO.

Además, los fanáticos de NXT siempre están encendidos, ¡así que gracias! Ustedes juegan un papel enorme en nuestro éxito.

Por último, Tony D’Angelo y Channing Lorenz son verdaderas estrellas».

Veremos qué les depara a los nuevos monarcas en este nuevo capítulo de su alianza, sin olvidar que Bron Breakker ha sido ascendido al elenco principal. Para él es también su segundo título, aunque fue Campeón NXT en dos ocasiones, la primera de enero a marzo de 2022 y la segunda de abril de 2022 a abril de 2023. Ninguno de los dos había sido Campeón de Parejas antes, lo cual es comprensible pues siempre han brillado como luchadores individuales y nunca han tenido un equipo como tal, ni siquiera ahora es un verdadero equipo.