The Rock y Stone Cold Steve Austin fueron las dos caras de la WWE durante la Attitude Era. Ambos fueron acérrimos rivales y definieron una de las épocas más importantes de la compañía, con The Texas Rattlesnake como el antihéroe que desafiaba a todo el mundo, incluyendo a Vince McMahon, mientras que The Great One mostró un carisma excepcional y un gran talento en el ring. Ambos se cruzaron en varias ocasiones en sus carreras, teniendo un último enfrentamiento en WrestleMania 19.

► Baron Corbin recordó la vez que The Rock perdió contra The Hurricane

Hace muchos años, The Rock luchó contra el superhéroe The Hurricane en Monday Night Raw mientras mantenía una rivalidad con Stone Cold Steve Austin. Baron Corbin reaccionó recientemente a un video que fue subido en Twitter, donde The Hurricane derrotó a The Rock, logrando una de las mayores sorpresas en la historia de la WWE, gracias a una distracción oportuna del miembro del Salón de la Fama WWE. Corbin explicó que los fanáticos de Internet estarían realmente molestos hoy después de recordarles la gran derrota de The Great One.

Today the internet would be mad and say they just buried the rock — Modern day wrestling God (@BaronCorbinWWE) January 21, 2023

– “La victoria de The Hurricane a The Rock marcó la sorpresa más grande del siglo.” – “Hoy Internet estaría enojado y diría que simplemente enterraron a The Rock”.

The Rock y The Hurricane lucharon en marzo del 2003, días antes de que se enfrentara a Stone Cold Steve Austin en WrestleMania 19, en lo que sería la última lucha del Texas Rattlesnake, antes de que volviera a la acción en WrestleMania 38.