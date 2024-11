Junto a las luchadoras Indi Hartwell y Tegan Nox, para sorpresa de todo el mundo, WWE también ha despedido a Baron Corbin. «The Lone Wolf» comenzó su carrera en el pro wrestling en la compañía después de no haber tenido el éxito que buscaba en el football y si bien seguro que no va a tener problemas por continuar luchando, es una incógnita qué camino va a tomar en adelante.

► WWE despide a Baron Corbin

En espera de ir sabiendo más sobre el futuro del que fuera Campeón de Estados Unidos, Campeón en Parejas de NXT o Mr. Money in the Bank, nos hacemos eco de una breve pero reciente reacción contestando a un usuario (son más, en realidad, los que piensan así) en redes sociales que señala que WWE cometió un error al despedirlo.

«Aprecio tus palabras, yo me siento igual«.

Baron Corbin replies to a fan who says WWE fumbled the bag with him.

Sin duda, la salida de Baron Corbin es una gran sorpresa pues WWE siempre había tenido algo que hacer con él, salvo en la actualidad, todo hay que decirlo. Quizá podría apuntarse también que era Vince McMahon quien veía más en él y no tanto Triple H. Así mismo, ¿qué más se podía hacer con el luchador? No estaba para nada claro qué iba a seguir para él en la empresa.

Por otro lado, él mismo comentaba esto recientemente sobre su regreso a NXT:

«Definitivamente fue un esfuerzo concentrado cuando regresé al roster principal. Fui a NXT para corregir muchas cosas, no solo en mi lucha, sino también porque había sido superado por todos. Necesitaba reinventar quién era y dejar atrás el pasado para poder tener un nuevo comienzo en el roster principal. Si me hubieras visto salir y hacer las mismas cosas que hacía hace dos años, no te importaría; dirías: ‘Oh, sigue siendo el mismo tipo’. Por eso, me he esforzado en crear una nueva manera de moverme y en las acciones que realizo en el ring, buscando elevar la calidad y hacerlo emocionante. Además, en NXT, hay luchadores muy talentosos. Tenía que evolucionar mi estilo para poder competir con chicos como Ilja, Carmelo y Bron. La lista de luchadores que no has visto es impresionante. Tenía que mejorar mi nivel, y eso me hizo más fuerte para que todos lo pudieran apreciar.»

